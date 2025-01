BBB 25: Gracyanne repreende a irmã, Giovanna: 'Não precisa falar assim'

Gracyanne Barbosa, 42, pediu à irmã, Giovanna Barbosa, 26, que tome mais cuidado com a forma como fala com os demais participantes do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A musa fitness recordou que já havia alertado a veterinária sobre a questão em outras ocasiões. "Já falei três vezes! Não precisa falar assim!", queixou-se a ex de Belo.

Gracyanne explicou que Renata, 32, pode ter se incomodado com a forma como Giovanna se dirigiu a ela em certo momento. "Você falou para mim, só que olhando para ela, pareceu [que era] para ela. Para mim eu não ligo", justificou a fisiculturista.

A mais nova, por sua vez, também reclamou da mania que Gracyanne tem de interrompê-la enquanto fala. "Você também precisa deixar as pessoas terminarem de falar."