BBB 25: Daniele tem certeza de que irá para o Paredão: 'Ninguém é bobinho'

Daniele Hypólito, 40, fez um desabafo após ser escolhida junto ao irmão, Diego Hypólito, 38, para cumprir o primeiro Castigo do Monstro do BBB 25.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A ginasta afirmou que não se ressente de Maike, 30, e Gabriel, 30, vencedores da Prova do Anjo, por terem delegado a ela tal função. "Não vou mudar com ninguém. Não vou deixar de conversar, de dar bom dia. Se, para ser a prioridade, eu preciso abrir mão da essência da minha educação, prefiro não ser prioridade de ninguém", disse, em conversa com Vilma, 68, na cozinha.

Ela também revelou que se preocupou com Diego, que teve fobia antes da Prova do Anjo. Segundo ela, o rapaz já teve problemas de ansiedade. "A fobia é o primeiro sinal da ansiedade. Não colocaria a saúde [mental] do meu irmão em risco por jogo nenhum, nem que valesse nossa presença na final [do reality]."

Pessimista, Daniele encara como praticamente certa a presença dela e do irmão no Paredão a ser formado neste domingo (19). "Está na cara que nós vamos para o Paredão. Ninguém aqui é bobinho."