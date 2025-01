Angela Ro Ro desabafa 'Fiquei com uma pessoa que tinha vergonha de mim'

A cantora Angela Ro Ro, 75, compartilhou um desabafo nas redes sociais neste sábado (18). A mensagem foi publicada em uma foto que dela preto e branco no Instagram.

Fiquei com uma pessoa estes últimos três anos e meio que dizia ter vergonha de mim. Triste!

Angela Ro Ro, no Instagram

O que aconteceu

Artista ainda disse que deve seguir em frente. "Só me resta um Adeus e seguir sendo feliz", escreveu na legenda da foto. Ela não citou nomes sobre quem se referia.

Nos comentários, Angela Ro Ro recebeu apoio de amigos e seguidores. "Eu te amo a vida inteira, Você me inspirou e continua a inspirar até hoje", escreveu a também cantora Bebel Gilberto. "Nós te amamos", respondeu a atriz Alessandra Negrini. "Você é um ícone, uma deusa, a música, a vida", acrescentou a cantora Kell Smith.

Angela assumiu um namoro ano passado. Durante um show em novembro no Rio de Janeiro, a cantora disse estar vivendo um romance com a fisioterapeuta dela, conforme relatou a Revista Quem na época.

Ela é novinha, mas é boa. Ela é cheia de diploma. Ela é minha fisioterapeuta. Ela que cuidou dos meus braços --o esquerdo, principalmente-- para eu que pudesse estar tocando para vocês hoje. Ela é linha-dura. É uma pessoa tímida, pacata e gosta de discrição

Angela Ro Ro

Antes, Angela já tinha falado que a relação com o sexo mudou após os 50 anos. Ela disse que começou a ficar mais animada com o passar do tempo.