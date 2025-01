Zélia convoca nova personagem para maltratar Arlete em 'Garota do Momento'

Zélia (Letícia Colin) vai ultrapassar todos os limites ao trazer uma nova personagem para continuar enganando Arlete (Bete Mendes) em "Garota do Momento" (Globo).

O que vai acontecer

Flora/Izabel entrará em breve em "Garota do Momento" para fingir ser a neta biológica de Arlete. A idosa foi enganada a vida toda e imagina que a filha de Valéria (Julia Stockler) ainda está viva.

A moça será contratada por Zélia, que fecha um acordo com Maristela (Lilia Cabral) e Juliano (Fábio Assunção) de não escancarar a verdade sobre o passado. Ela acaba de descobrir que Bia (Maisa) é a neta verdadeira de Arlete e Beatriz (Duda Santos) filha de Clarice (Carol Castro).

A nova personagem será interpretada por Bella Piero, 29, que tem publicado registro das gravações em seu Instagram. Nas imagens, ela escreve que está ansiosa para contar mais detalhes do papel na trama das 18h.

Bella Piero publicou vídeos dos bastidores de 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Instagram @bella.piero

Além de compor a farsa de Zélia, Maristela e Juliano, Flora/Izabel promete se envolver com outros personagens. Ela participará do mesmo concurso que consagrará Beatriz como vencedora. Será nessa ocasião que a protagonista revelará que é filha biológica de Clarice.

Bella Piero estreou em novelas em 2014 e se destacou em "Verdades Secretas" (2015) e "O Outro Lado do Paraíso" (2017). Ela estava longe da TV desde 2021, quando fez a segunda temporada de "Aruanas".