Viola cai para trás ao receber duas visitas indesejadas em 'Mania de Você'

No capítulo de sábado (18), da novela "Mania de Você" (Globo), Mavi e Luma não dão atenção para os alertas de Mércia a respeito de Viola e o grupo canadense.

Mércia e Volney fingem confiar um no outro. Ísis e Leidi se sentem incomodadas com as perguntas de Fátima sobre a doação financeira de Berta. Sirlei reconhece Leidi no evento de lançamento das joias de Diana.

Bruna evita Volney no evento de Diana, e fica magoada com a falta de atenção de Iarlei. Luma é amparada pelos funcionários quando menciona que terá de fechar o Maresias.

Daniel deixa Michele perturbada ao pedi-la para ser sua mulher. Volney avisa a Viola para ir para a casa de Paraty. Viola finge surpresa com a visita de Mavi e Luma, que pedem para ela voltar a comandar o restaurante doresort.