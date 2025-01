Vinícius e Aline vencem primeira Prova do Líder do 'BBB 25'

Vinícius e Aline foram os vencedores da primeira Prova do Líder do BBB 25 nesta quinta-feira, 16. Os dois chegaram até a final com Camilla e Thamiris, mas terminaram como vencedores. O desafio envolveu sorte. Os participantes tiveram que "salvar" a sua dupla escolhendo botões que poderiam "desarmar a bomba" da cabine em que o colega estava. Depois, tiveram de montar um quebra-cabeça.

Os dois escolheram Camilla e Thamiris, Joselma e Guilherme e Renata e Eva para o novo VIP.

A dupla também terá a missão de indicar dois brothers ao primeiro paredão da edição, além de vetar outros participantes da próxima Prova do Líder.

Na sexta, 17, os líderes ainda escolhem mais três duplas para a Mira do Líder, que vai emparedar mais uma dupla. A formação do paredão, que contará com três duplas ao todo, ocorre no domingo, 19. Já a eliminação acontece na terça, 21.

Uma das novidades da edição é o fim do Quarto do Líder. Agora, os vencedores da prova contarão com um Apartamento do Líder à disposição.