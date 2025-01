Stephen King sugere cancelamento do Oscar 2025: 'Não há brilho'

Stephen King, 77, confirmou que não estará entre os votantes do Oscar em 2025.

O renomado escritor se manifestou sobre o assunto por meio de suas redes sociais. "Não votarei para o Oscar deste ano", revelou ele, através de uma publicação na plataforma Bluesky.

O autor de "It: A Coisa" sugeriu ainda que o evento fosse cancelado, em respeito à tragédia provocada pelos incêndios florestais em Los Angeles. "Na minha humilde opinião, eles deveriam cancelar esta edição. Não há brilho com Los Angeles em chamas."

A cerimônia do Oscar 2025 está programada para o dia 2 de março. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood deve divulgar a lista de indicados no próximo dia 23 (quinta-feira).

Not voting in the Oscars this year. IMHO they should cancel them. No glitz with Los Angeles on fire.