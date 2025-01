Selton Mello entra para novo filme de 'Anaconda' e celebra: 'Sendo feliz'

Selton Mello foi escalado para o elenco do novo filme de "Anaconda" e se juntará a estrelas de Hollywood.

O que aconteceu

Mello vai interpretar um cuidador de animais brasileiro na nova versão de "Anaconda". Ele vai se juntar a nomes como Paul Rudd, Jack Black e Thandiwe Newton. As informações são do site The Hollywood Reporter.

Ator celebrou a novidade e disse estar em uma nova fase de sua carreira. "Sendo feliz e me divertindo fazendo o que amo de outro jeito, em outra língua, em um outro continente. Tudo diferente, mas parecido", escreveu em postagem no Instagram.

Ele também afirmou que segue "atrás de coisas que me tirem certezas" e que o expandam "para outros lugares". "[Busco] novas formas de me expressar, novos caminhos, sigo atrás de coisas que me tirem certezas, expandindo para outros lugares e por dentro, expandindo sobretudo por dentro".

Selton Mello, que foi bastante elogiado pela atuação em "Ainda Estou Aqui", foi parabenizado pelos seguidores. "Que orgulho", disse um seguidor. "Te admiro num tanto", escreveu outra. "Vai ser lindo", escreveu mais um.

Dirigido por Tom Gormican, a nova versão de "Anaconda" tem estreia prevista para 25 de dezembro de 2025.