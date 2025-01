Polícia francesa investiga autor de golpe de falso Brad Pitt contra mulher

A Justiça da França abriu oficialmente uma investigação a fim de identificar os autores de um golpe contra uma cidadã local que acreditava manter uma relação amorosa com Brad Pitt, 61.

O que aconteceu

Nenhum suspeito foi determinado até o momento. Por enquanto, de acordo com o jornal O Globo, o foco da polícia é rastrear as contas que receberam o depósito de 830 mil euros (cerca de R$ 5,1 milhões, na cotação atual) que a vítima - identificada como Anne - enviou aos bandidos, acreditando estar ajudando Pitt financeiramente a pagar um tratamento renal.

Os criminosos usavam inteligência artificial para produzir fotos e vídeos que reforçassem diante da mulher a ideia de que ela, de fato, comunicava-se com o galã hollywoodiano. O suposto Pitt alegava que suas contas estavam congeladas devido ao imbróglio judicial envolvendo seu divórcio de Angelina Jolie, 49 - daí a necessidade do 'empréstimo' para o tratamento de saúde.

Anne chegou a se divorciar do marido para 'assumir' o relacionamento com Pitt. Ela só se deu conta de que havia caído em um golpe quando descobriu que o astro do cinema mantinha um romance oficial com outra pessoa, a executiva suíça Inés de Ramón, 32.