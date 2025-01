O futuro do BBB 25 está na mão do palhaço

No vernáculo popular, a expressão "na mão do palhaço" faz referência a uma situação em que algo ou alguém está entregue à própria sorte, eventualmente agindo de maneira irresponsável.

Nesse caso específico do BBB 25, não é bem isso. A temporada começou muito bem, com surpresas diárias nessa primeira semana e um elenco que parece disposto a protagonizar. Não tem planta! Quem está aparecendo pouco apenas não logrou sucesso em suas tentativas de chamar a atenção do público.

As mãos do palhaço que me refiro no título dessa missiva pertencem a um palhaço específico: Edy. Ele e sua filha, a Raíssa Circo Ônix (é como ela assina no Instagram) formam a primeira dupla emparedada deste ano.

Não vou mentir aqui para vocês e dizer que gosto deles, mas estou razoavelmente encantado pelas possibilidades que eles nos apresentam toda vez que o sol nasce lá em Curicica.

Edy é conhecido como Palhaço Danoninho, imagine só, o que por si só já me causa uma profunda alegria. E ele é paranoico. Está empolgado para jogar e foi quem ditou o ritmo da casa depois daquele jogo da discórdia surpresa na terça-feira.

Ele deve ter assistido a muitas temporadas recentes de reality show, pois acredita que o jogo já está terrivelmente definido nesses primeiros dias de confinamento. Já foi verdade em outras oportunidades, mas não parece ser o caso dessa vez.

E a Raissa é chamada de normie pelos tuiteiros, por conta de seus objetivos simples e seu fascínio com o mínimo. Ela vive no raso -mais do que isso, ela celebra o raso e torce para não se afogar molhando a canela nas obviedades do cotidiano. Mesmo sem conseguir concluir uma frase com coesão, talvez justamente por isso, simpatizo com ela.

O futuro do BBB 25 reside nas mãos deste palhaço específico e também nas mãos da sua filha. A leitura equivocada que eles farão de um possível retorno do paredão podem garantir mais algumas semanas de uma diversão muito específica.

Voltamos a qualquer momento com novas informações.