Nicolas Prattes antecipa gravação de 'Mania de Você' para lua de mel

Nicolas Prattes, 27, recém-casado com Sabrina Sato, 43, adiantou a gravação de cenas de "Mania de Você" para conseguir viajar em lua de mel.

O que aconteceu

Prattes antecipou cenas mais de 10 capítulos da novela "Mania de Você" para poder se ausentar. Seu personagem, Rudá, está preso e tem um volume de cenas menor. As informações são do jornal O Globo.

O casal viajou para Porto Seguro, na Bahia. O casamento de Nicolas Prattes e Sabrina Sato aconteceu na última sexta-feira (10).

O namoro de Nicolas e Sabrina foi confirmado em fevereiro de 2024. Em outubro do ano passado, ela anunciou que estava grávida do primeiro filho do casal, mas sofreu um aborto espontâneo cerca de um mês depois.