BBB: Líderes põem Arle e Marcelo, Diogo e Vilma e dupla de gêmeos na Mira

Aline e Vinícius, primeiros Líderes do BBB 25 (Globo), precisaram escolher 3 duplas na noite de sexta-feira (17) para colocar em sua Mira.

O que aconteceu

Tadeu Schmidt falou com a casa antes do início da 1ª grande festa do programa e pediu a decisão dos Líderes. "Uma dessas duplas vocês vão mandar pro Paredão domingo."

Eles escolheram primeiro Arleane e Marcelo, na sequência Diogo e Vilma e, após um tempo, se decidiram por João Pedro e João Gabriel. As justificativas envolveram atritos e falta de afinidade.

No domingo (19), eles precisarão indicar uma delas ao 1º Paredão. A dupla escolhida não terá direito a participar da Prova Bate e Volta.

Na quinta-feira (16), após a Prova do Líder, eles já haviam indicado uma dupla ao Paredão. Os escolhidos foram Edilberto e Raissa.