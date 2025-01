Mulher do meme 'Que show da Xuxa é esse?' passa por transformação no visual

Patricia Veloso Martins, 47, que ficou famosa com o meme "Que show da Xuxa é esse?", mudou o visual.

O que aconteceu

Nesta sexta-feira (17), a professora carioca esteve num salão de beleza no Rio de Janeiro para passar por uma transformação. O responsável pela mudança foi o cabeleireiro Eduardo Fernandes.

Patrícia, que ficou conhecida há cinco meses, sonha em ter uma vida melhor. Mãe de um menino autista, de 9 anos, ela é moradora de São João de Meriti.

Veloso diz que não faturou muito com a publicidade que fez para as redes sociais. Além disso, ela contou que não teve lucros com o cachê que recebeu de um banco para ir ao Rock in Rio realizar o grande sonho de conhecer Xuxa Meneghel, 61.