Marcelo diz que se brother sair do BBB 25, 'acabou o programa'

Marcelo, Edilberto e Raissa conversaram sobre a indicação ao Paredão dos líderes Aline e Vinícius após ganharem a primeira Prova do Líder do BBB 25 (Globo). Pai e filha foram a dupla escolhida.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Apesar do receio do palhaço profissional, o marido de Arleane acredita que ele e sua filha voltarão ao reality. "Se tu sair, acabou o programa."

Edilberto responde."Se eu sair terça-feira, vocês [aliados] têm que recapitular e fazer diferente. Vocês têm que recalcular rota.".

Agora, se eu não sair, meu irmão, eu garanto para vocês que invado essa 'bagaça' até na final.

BBB 25 - enquete UOL: qual dupla é a sua favorita? Resultado parcial Total de 33910 votos 14,23% Vitória Strada e Mateus 6,42% Edilberto e Raissa 1,64% Camilla e Thamiris 11,22% Vinicius e Aline 2,63% Diogo Almeida e Vilma 11,86% João Pedro e João Gabriel 9,80% Eva e Renata 1,71% Gracyanne e Giovanna 16,98% Arleane e Marcelo 6,87% Maike e Gabriel 2,58% Daniele e Diego 14,05% Guilherme e Joselma Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 33910 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas