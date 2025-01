Luiz Bacci não tem contrato renovado e é demitido da Record após 10 anos

A Record não renovou com Luiz Bacci e o apresentador está fora da emissora após 10 anos. O contrato do jornalista com a emissora tinha vigência até março deste ano, mas a rescisão foi antecipada para esta sexta-feira (17).

O que aconteceu

Record disse que a decisão foi tomada "em comum acordo" com o apresentador. Por meio de nota à imprensa, a emissora ressaltou que, a partir desta sexta-feira (17), Bacci "não faz mais parte do seu quadro de colaboradores".

Emissora destacou a "trajetória única" do jornalista nesses 10 anos em que ficou contratado. "Foi repórter e comandou dois programas de audiência expressiva; Balanço Geral e Cidade Alerta. Bacci fez de tudo: apresentou entretenimento como o Programa do Gugu, especiais, grandes coberturas e conteúdos reconhecidos pelo papel social, como o Em Nome da Justiça".

Agradecemos ao jornalista pela sua contribuição durante o tempo em que esteve conosco e desejamos sucesso em seus projetos futuros.

— Record em nota

Luiz Bacci estava no comando do Cidade Alerta desde 2017. Ele assumiu o programa policial após a morte de Marcelo Rezende. Com sua demissão, a atração será apresentada por Reinaldo Gottino, que deixa o Balanço Geral a partir da próxima semana.

No total, Bacci foi contratado da Record por 14 anos, mas com um hiato no meio. Ele estreou no canal em 2010 e ficou até 2014, quando migrou para a Band. Dez meses depois, o jornalista voltou para a Record, quando assumiu em definitivo a função de apresentador de programas policiais até o fim de seu contrato hoje.

Em seu perfil no Instagram, Bacci disse ser grato à emissora "pelas oportunidades oferecidas". Ele também contou que, "com a saída da Record, planeja focar em seus negócios", como uma rede de notícias própria, "além de novos empreendimentos que ainda serão anunciados".