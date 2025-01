Liniker, Caetano, Ney: festival Rock the Mountain anuncia lineup de 2025

Liniker, Caetano Veloso e Ney Matogrosso são alguns dos destaques nacionais da edição de 2025 do Rock the Mountain, um dos principais festivais do Brasil, que terá ainda shows internacionais de Jorja Smith e Chet Faker. O evento, que reúne música, diversão, gastronomia vegetariana e sustentabilidade na região serrana do Rio de Janeiro, anunciou o lineup para sua maior edição até agora.

O que vai rolar

A programação inclui seis dias de shows e mais de 100 atrações, com os mesmos artistas se apresentando nos dois finais de semana (de 31/10 a 2/11 e de 7/11 a 9/11). Em 2025, a noite de abertura também está inclusa na programação, tornando a edição deste ano ainda mais especial.

"Pela primeira vez faremos um festival com seis dias", comemora Ricardo Brautigam, sócio-criador do festival. "Também estamos trazendo mais nomes internacionais, dando uma diversificada ainda maior em nosso lineup, mas sempre destacando e tendo como foco a nossa maravilhosa música brasileira, com representantes de diversos ritmos e estilos."

Os palcos Floresta, Estrela e Mangolab receberão artistas brasileiros como BaianaSystem, Ney Matogrosso, Liniker e Gloria Groove. Nomes como João Gomes, Ana Carolina, Capital Inicial e um tributo a Raul Seixas também estão confirmados.

Entre as atrações internacionais, além de Jorja Smith e Chet Faker, estarão a banda francesa L'Impératrice e o quarteto Horse Meat Disco. Esses artistas prometem trazer uma mistura de estilos que vai do pop e nu-disco à música eletrônica e soul.

Chet Faker e Jorja Smith são duas das atrações internacionais do Rock the Mountain 2025 Imagem: Marc Grimwade/WireImage e Matthew Baker/Getty Images

Os grupos Samba que Elas Querem, Quintal da Magia, Samba do Sacramento e Vem Sambar Iaiá se intercalarão no Palco Samba. Pensando no público infantil, o festival incluirá atrações como Beatles para Crianças e Os Saltimbancos, de Chico Buarque.

O Rock the Mountain contará novamente com 11 palcos, área de alimentação, tirolesa, balão, roda gigante e instalações de arte. A edição de 2024 reuniu mais de 100 mil pessoas no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava (RJ).

Os ingressos já estão à venda no site oficial do festival.

Quem se apresenta

Cartaz com as atrações de 2025 do festival Rock the Mountain Imagem: Reprodução

Artistas Brasileiros

Caetano Veloso

BaianaSystem

Ney Matogrosso

Liniker

BK'

Gloria Groove

João Gomes

Ana Carolina

Capital Inicial

Os Mutantes (com Duda Brack)

Samuel Rosa

Criolo

Supla

Lia de Itamaracá

Chico César e Zeca Baleiro

Pedro Sampaio

Psirico

Zaynara

Fundo de Quintal

Mapei

Yago Oproprio

Mariana Aydar

Ajuliacosta

N.I.N.A

Don L

Tributo a Raul Seixas

Thiago Pantaleão

Brisa Flow

Joyce Alane

Evinha

Curumim

Mu540

Catto

Valeria Barcelos

Bruna Black

Mari Jasca

Artistas Internacionais

Jorja Smith

Chet Faker

L'Impératrice

Horse Meat Disco

Grupos de Samba

Samba Que Elas Querem

Quintal da Magia

Samba do Sacramento

Vem Sambar Iaiá

Atrações Infantis

Beatles para Crianças

Os Saltimbancos de Chico Buarque