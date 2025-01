Lígia e Celeste protagonizam a cena mais emocionante de 'Garota do Momento'

No capítulo desta sexta-feira (17) de Garota do Momento" (Globo), Celeste (Débora Ozório) se acomoda na boate de Lígia (Palomma Duarte).

Emocionada com o acolhimento da mãe após uma grande briga com o pai, a mocinha baixa a guarda e agradece pelo que a cantora está fazendo.

Desde que Lígia foi embora de casa para se dedicar à carreira de cantora, as duas não têm convívio próximo e os encontros escancaram muita mágoa.

Mas essas cenas que ocorrem agora marcam a reconciliação entre filha e mãe. Há indícios também de que Lígia e Raimundo (Danton Mello) fiquem cada vez mais próximos.

Celeste, Lígia, Ronaldo e Raimundo em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Juliano ordena que Coralina dê um jeito de afastar Beatriz e Carmem de sua casa. Anita se desespera com a volta de Nelson. Raimundo lamenta com os filhos.

Alfredo procura Anita. Guto conhece Vinícius. Juliano rejeita Marlene. Beatriz se preocupa com Clarice. Teresa visita Clarice. Iolanda pede a Ana Maria para conhecer Renê. Maristela sonda Basílio sobre Beatriz.

