Justin Bieber posa de cueca branca na neve em viagem por Aspen

Justin Bieber, 30, compartilhou fotos de cueca durante viagem por Aspen, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

O cantor publicou fotos em que aparece sentado em uma cadeira em meio à neve usando apenas uma cueca branca. O artista escolheu as músicas de "Too Fast", do Future, e "Agora Hills", de Doja Cat, como trilha sonora.

O artista tem compartilhado cliques da viagem com a sua esposa, Hailey Bieber. Nas imagens, o casal que oficializou a união em 2018, aparece em momentos mais íntimos.

Justin Bieber e Hailey, são pais de Jack Blues Bieber. O casal anunciou o nascimento de seu bebê em agosto do ano passado.