Junji Ito no K-pop? Famoso artista japonês fez capa do single novo do ZB1

Uma notícia inesperada animou fãs de K-pop e mangás nesta quinta-feira (16): o artista japonês Junji Ito, conhecido por suas artes de horror, fez a capa do novo single do grupo sul-coreano Zerobaseone, o ZB1.

Essa é a primeira vez que Junji Ito trabalha com um grupo de K-pop. Ele desenhou a capa de "Doctor!Doctor!", novo single do grupo que sai dia 20 de janeiro.

Junji Ito já fez outras parcerias, principalmente envolvendo "Tomie", sua obra mais conhecida. Em 2024, na comemoração de 50 anos da Hello Kitty, os dois desenhos japoneses se encontraram em uma colaboração inédita.

JUNJI ITO (Tomie) x HELLO KITTY Collab Visual. pic.twitter.com/T7L9UVH6aU -- Anime News And Facts (@AniNewsAndFacts) July 7, 2024

Já o grupo ZB1, também veio de parceria recente de sucesso, com seu single japonês "Only One Story" sendo trilha sonora do gigante "Pokémon".

O single é pré-lançamento do quinto mini-álbum do grupo, que sai dia 24 de janeiro. Agora resta aguardar para ver se o conceito desse retorno do grupo será um grande filme de terror, assim como a arte de Ito.