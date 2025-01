Fim de semana tem shows de k-pop, rap e clássicos da MPB

Kard, Lil Darkie, Fagner, João Bosco e Fernanda Abreu, entre outros, se apresentam em palcos do Brasil no fim de semana. Os nomes mostram que uma grande diversidade musical marca o período, o que tem sido comum, aliás, no calendário de shows do país.

O que vai acontecer

O grupo de k-pop Kard, formado por J.Seph (da esq. para a dir.), Jiwoo, Jeon Somin e BM Imagem: Sebastian Gollnow/Getty Images

Tem k-pop na sexta. O Kard, um dos grupos do gênero que mais vezes visitou o Brasil, faz show em São Paulo, no Terra SP. O quarteto misto (dois rapazes e duas moças) adotou nosso país de tal forma que, em entrevistas, já declararam que, se puderem, virão todo ano.

Domingo é dia de rap. O norte-americano Lil Darkie canta no Cine Joia, em São Paulo. Fundador dos grupos Gunk Rock e Spider Gang, ele vem pela primeira vez ao Brasil.

Brasileiros

Clássicos da MPB também serão ouvidos no fim de semana, quando Fagner, João Bosco e Fernanda Abreu se apresentam. O primeiro sobe ao palco do Teatro Riachuelo, em Natal (RN), na sexta e no sábado.

Fernanda Abreu e João Bosco são atrações em unidades do Sesc de São Paulo. Portanto é bom checar a disponibilidade de ingressos antes de sair de casa, já que os preços para shows em Sescs são abaixo da média (em torno de R$ 70 a inteira).

Abreu canta na sexta e no sábado no Sesc Pompeia e mostra temas de 'Amor Geral', seu mais recente trabalho. Bosco repassa sua carreira em três apresentações no Sesc Vila Mariana, de sexta a domingo.

Veja tudo que tem

Sexta

Kard - Terra SP (São Paulo)

Os Garotin - Sesc Belenzinho - (São Paulo)

Gzuis - Teatro da Rotina (São Paulo)

Carol Biazin - Vivo Rio (Rio de Janeiro)

Otto - Circo Voador (Rio de Janeiro)

João Gomes e Pedro Sampaio - Multiplace Mais (Guarapari - ES)

Sexta e sábado

Fagner, que se apresenta no Teatro Riachuelo, em Natal (RN), na sexta (17) e no sábado (18) Imagem: Andre Muzell/AgNews

Melly, com participações de Russo Passapusso, na sexta, e Liniker, no sábado - Casa Natura Musical (São Paulo)

Fernanda Abreu - Sesc Pompeia (São Paulo)

Fagner - Teatro Riachuelo (Natal)

De sexta a domingo

João Bosco - Sesc Vila Mariana (São Paulo)

De sexta a segunda

Universo Spanta, com BK', Filipe Ret, Duquesa e outros na sexta; Belo, Ludmilla, Simone Mendes, Os Garotin, Kevin O Chris e outros no sábado; Bell Marques, Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Armandinho, É o Tchan e outros no domingo; Grupo Arruda, Arlindinho, Moyseis Marques e convidados na segunda - Marina da Glória (Rio de Janeiro)

Filipe Ret, que faz show na sexta, no festival Universo Spanta, no Rio, e no sábado, em Fortaleza Imagem: Rafael Strabelli/Divulgação

Sábado

Carlos Caplock Festival (Amanda Mussi + Nick Moody e outros) - Fabriketa (São Paulo)

Jão - Allianz Parque (São Paulo)

Fresno - Terra SP (São Paulo)

Saulo Duarte - Sesc Belenzinho - (São Paulo)

Bruna Caram - Sesc Belenzinho - (São Paulo)

Juliana Silveira canta Floribella - Lagune Barra Hotel (Rio de Janeiro)

Filipe Ret - Esplanada da Arena Castelão (Fortaleza)

Humberto Gessinger - acústico Engenheiros do Hawaii - BeFly Hall (Belo Horizonte)

Sábado e domingo

Ayrton Montarroyos - Sesc Pompeia (São Paulo)

Domingo