Anime: Trailer de 'Attack on Titan', elenco de 'One Peace' e mais novidades

A Crunchyroll divulgou o trailer legendado de "Attack on Titan: O Último Ataque". O filme que compila os dois últimos especiais do anime chega aos cinemas brasileiros em 27 de fevereiro.

Seguindo a tendência de filmes de anime, aqui teremos uma junção das partes 3 e 4 da temporada final de "Attack on Titan", trazendo a conclusão da jornada de Eren, Armin e Mikasa.

Confira o trailer do longa:

A Crunchyroll revelou uma linha de material escolar de seus animes. Tem caderno de "Tokyo Revengers", "Chainsaw Man", "My Hero Academia", "Jujutsu Kaisen", "Kaiju No.8", "Hanako-kun e os Mistérios do Colégio Kamome", fora vários itens de "Spy x Family".

Mais três atores foram confirmados para a segunda temporada de "One Piece", da Netflix. James Hiroyuki Liao será Ipponmatsu (vendedor de espadas de Roguetown), Yonda Thomas será Igaram (aliado da Miss Wednesday) e Rigo Sanchez será o revolucionário Dragon.

"Miss Kobayashi's Dragon Maid - A Lonely Dragon Wants to Be Loved", o filme da franquia da dragoa empregada, ganhou um novo trailer. O longa será lançado em junho de 2025, ainda sem previsão de lançamento no Brasil.

"Komi não Consegue se Comunicar" vai acabar no Japão! Foi anunciado que o mangá terá apenas mais 3 capítulos. Obra conta a história de Komi, uma garota extremamente tímida que quer ter 100 amigos. O anime está disponível na Netflix.

O estúdio MAPPA (de "Jujutsu Kaisen") confirmou que a segunda temporada de "Dorohedoro" chega em 2025. Até o momento, foi divulgado apenas uma imagem promocional que não mostra nada, mas, em breve, devemos ver o primeiro trailer.

A abertura da segunda temporada de "Diários de uma Apotecária" mal foi disponibilizada no YouTube e já atingiu quase dois milhões de visualizações. A série está sendo disponibilizada pela Crunchyroll.