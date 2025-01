Fernanda Torres é entrevistada por Jimmy Kimmel, nos EUA

Primeira brasileira a ganhar o Globo de Ouro, Fernanda Torres foi entrevistada nesta sexta-feira, 17, no talk show norte-americano Jimmy Kimmel Live!. O programa, tido como um dos mais populares dos Estados Unidos, deu espaço para que a atriz falasse sobre a vitória como Melhor Atriz em Filme de Drama e a expectativa para indicações ao Oscar com a produção Ainda Estou Aqui, do diretor Walter Salles.

Fernanda falou sobre ganhar um Globo de Ouro por Ainda Estou Aqui, sobre sua mãe ter sido indicada na mesma categoria há 26 anos. Explicou também que o filme é baseado em uma história real no início dos anos 70 no Rio de Janeiro. E também revelou que seus pais se chamam Fernanda e Fernando. Com seu carisma e bom humor arrancou gargalhadas e aplausos da plateia e do apresentador.

A atriz contou a Kimmel, de forma muito descontraída que teve de ir para Nova York depois do Globo de Ouro por conta dos incêndios em Los Angeles. "Depois eles me disseram: 'Fernada, o Kimmel... ainda tem a quinta feira. Mas você vai precisar voltar de Nova York para LA'". A atriz conta que não se animou muito com a viagem: "Sério? Cinco horas e depois mais cinco horas?". Mas ela mudou de ideia depois que ouviu: "Fernanda, é a chance de uma vida inteira!"

A atração exibida pela ABC, não teve transmissão ao vivo para o Brasil, mesmo assim, fãs brasileiros compartilharam nas redes sociais trechos da entrevista que foi ao ar às 23h35 no horário local (1h35 pelo horário de Brasília).

Originalmente, a participação estava marcada para o dia 6 de janeiro mas foi adiada devido aos incêndios que assolam Los Angeles.

A atriz está em campanha internacional para divulgação do longa que conta a história de Eunice Paiva (1929 - 2018), mulher que criou seus cinco filhos e se tornou advogada de direitos humanos após o desaparecimento e assassinato do marido, Rubens Paiva (1929 - 1971), durante a ditadura militar brasileira.

Com o papel, Fernanda ganhou o prêmio em categoria inédita para o Brasil no Globo de Ouro e levanta expectativas sobre possíveis indicações ao Oscar que deve divulgar a lista dos escolhidos nos próximos dias.