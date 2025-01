Gavin Rossdale diz ser fã de João Fonseca e que insistiu para vir ao Brasil

Gavin Rossdale está empolgado. Empolgado pela turnê do Bush que lotou casas no ano passado nos EUA. Empolgado em voltar a tocar no Brasil. Empolgado pelo lançamento de um novo disco. E empolgado pelo tenista brasileiro João Fonseca.

"A gente voltar a tocar no Brasil é a prova de que, se você incomodar as pessoas por muito tempo, você consegue o que quer", brinca o vocalista. Ele conta que insistiu muito em voltar a se apresentar por aqui, em entrevista a TOCA.

A última passagem da banda de post-grunge britânica pelo Brasil havia sido em 2019, em uma turnê conjunta com o Stone Temple Pilots (que também volta pra cá em 2025). O grupo vem desta vez para tocar em São Paulo, no Lollapalooza (30/3), em Curitiba (1º/4) e no Rio de Janeiro (2/4).

Todos sabem que as plateias na América do Sul são incríveis. Então, para um músico, não tem nada maior. Gavin Rossdale, do Bush

Gavin Rossdale, do Bush, que se apresenta no Lollalpalooza e faz shows em Curitiba e no Rio Imagem: Mathew Tsang/Getty Images

Gavin é o único membro da formação original do Bush. Ele é acompanhado por Chris Traynor (guitarra), Corey Britz (baixo) e Nik Hughes (bateria). Com eles, gravou os últimos dois discos de estúdio da banda —"The Kingdom" (2020) e "The Art of Survival" (2022)— e prepara o terceiro, previamente intitulado "I Beat Loneliness".

Mal posso esperar para as pessoas ouvirem, estou realmente muito empolgado. Acabei de finalizar os últimos vocais ontem e espero poder tocar alguma das novas músicas no Brasil. Gavin Rossdale

É claro que, além de eventuais canções inéditas, o setlist dos shows contemplará todos os clássicos do Bush —até porque a turnê que traz a banda de volta ao Brasil divulga a coletânea "Loaded: The Greatest Hits 1994-2023". Não deverão faltar, portanto, os singles do meteórico álbum de estreia, "Sixteen Stone" (1994), como "Glycerine", "Comedown" e "Machinehead".

Ou seja, é uma celebração dos 30 anos da entrada no grunge no Reino Unido através de sua banda mais proeminente. Apesar das três décadas estrada, o som da banda ainda ressoa forte nos corações millennials —e até nos mais jovens—, graças à boa entrada de suas canções em filmes como "John Wick 3", em séries ("Treta", da Netflix) e, principalmente, em eventos esportivos.

"Você vai a qualquer jogo de hóquei ou basquete e eles sempre tocam 'Machine Head', é uma maneira surreal de se conectar com as pessoas", explica Gavin. Fã de esportes de maneira geral, ele é um obsessivo assumido por tênis —e acaba de encontrar no brasileiro João Fonseca um novo ídolo.

Gavin Rossdale é um amante de tênis e fã de João Fonseca; na foto, ele pratica o esporte com camiseta dos Sex Pistols Imagem: Bauer-Griffin/GC Images

"O Brasil tem o maior jogador da atualidade, o número 1", derrete-se o britânico. "Eu nem aposto, mas quando assisti a ele jogando na primeira rodada do Australian Open, liguei para meu empresário e disse: 'Escuta, quero apostar nesse garoto. Coloque dinheiro nisso'."

João Fonseca é incrível. Ele é o futuro. Nunca vi ninguém jogar como ele. Gavin Rossdale

