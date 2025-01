Mensagem mostra interesse de Mion em obra de cineasta que o acusa de plágio

A defesa de Camila Rizzo, cineasta que acusa Marcos Mion e a produtora Formata de plágio, apresentou à Justiça de São Paulo uma série mensagens que, segundo ela, comprovam a relação entre o projeto "Headway", de Rizzo, e o filme "MMA - Meu Melhor Amigo", de Mion.

Splash teve acesso aos documentos, que apresentam transcrições das trocas de mensagens entre a cineasta e o apresentador da Globo. Procurado, Mion afirmou que "as acusações não têm nenhum fundamento e que se trata de um filme original" (leia íntegra da nota abaixo).

O primeiro contato

Marcos Mion passou por transformação fisica por causa de personagem Imagem: Pedro Dimitrow/ Reprodução/ Instagram

Mion respondeu a uma marcação de Camila Rizzo no Twitter, em 27 de fevereiro de 2018. Na ocasião, ela divulgava o projeto "Headway", que abordava temas como autismo e o poder transformador do esporte.

Apresentador demonstrou interesse imediato, segundo print anexado ao processo. "Recebi uma marcação sua. Fiquei interessado! Quero saber mais. Entra em contato com minha empresária, Adriana Pires?", escreveu Mion.

Poxa, que bom! Vou entrar em contato com ela. Pra gente, isso seria muito legal. É uma história de superação muito bacana. Espero que você goste. Camila Rizzo, em resposta no Twitter (hoje X)

Troca de mensagens com empresária

Empresária de Mion trocou mensagens com a cineasta em 2018 Imagem: Divulgação/MMA - Meu Melhor Amigo

Cineasta fez contato com a empresária de Mion por email, no dia seguinte à mensagem deixada por ele na rede social. Ela detalha o projeto afirmando que a história explora duas jornadas interiores: um adorável menino que precisa lidar com as singularidades do autismo e um lutador de MMA que enfrenta a aposentadoria.

Estamos loucos com essa história! Isso pode virar um longa maravilhoso! [...] Acho que é um longa, com certeza é um longa. Eu e Mion estávamos atrás de uma boa história para contar. Temos uma produtora bacana que quer fazer algo com ele, ele sendo o protagonista. Adriana Pires em resposta a Rizzo

Comunicações seguintes focam as possibilidades de colaboração, incluindo a parceria para um futuro longa, e a participação de Mion como produtor executivo e protagonista. A resposta da empresária foi enviada no dia 5 de março de 2018.

O Mion só entraria no curta se fechássemos a parceria para o longa (protagonista e coprodução). Acreditamos que um longa com essa história, protagonizado pelo Mion e ainda abordando o autismo, [...] pode ter um alcance muito grande. Empresária do apresentador ainda nas mensagens

Semelhanças com 'Headway'

Ator interpreta Max no longa Imagem: Divulgação/MMA - Meu Melhor Amigo

Cinco anos depois, em 2023, foi anunciado o lançamento do filme "MMA - Meu Melhor Amigo", protagonizado e produzido por Mion. A defesa argumenta que o enredo do filme apresenta semelhanças com a obra "Headway".

No filme, Mion interpreta um campeão de MMA que descobre ser pai de um menino autista, tendo que enfrentar desafios para se conectar com o filho. A cineasta alega que a trama central é muito similar à ideia original apresentada em 2018.

O processo

Camila Rizzo entrou com um processo contra o apresentador Marcos Mion e a produtora Formata. A cineasta pede indenização por danos materiais e morais, retratação pública e proibição do uso de elementos de sua obra.

O próprio Mion e a empresária dele fizeram contato com ela [Camila] e se interessaram em adquirir todo o material de pesquisa. Ela disse que era um trabalho de conclusão [de um curso feito no exterior] e não tinha interesse, naquele momento, em vender para eles. Ela tinha interesse em poder atuar junto, trabalhar de alguma forma. Rosana Alcântara, advogada da cineasta, em conversa com Splash

Juiz negou tutela de urgência para suspender a exibição do filme, argumentando que os elementos apresentados são insuficientes para comprovar a probabilidade do direito alegado sem o contraditório. A decisão final sobre o caso ainda está pendente.

Marcos Mion passou por transformação física para interpretar personagem em filme Imagem: Pedro Dimitrow/ Reprodução/ Instagram

Procurado pela reportagem, Mion negou a acusação de plágio. Já a produtora Formata não retornou até o momento. O espaço segue aberto.

Uma acusação feita na imprensa, infelizmente, ocupou um espaço que eu gostaria que fosse dedicado a essa história tão importante, que não faz parte apenas da minha vida, mas de um processo de conscientização urgente da sociedade sobre a causa do autismo.

A Justiça já indeferiu todas as investidas feitas contra o filme e continuaremos provando que as acusações não têm nenhum fundamento e que se trata de um filme original. Por isso, sigo investindo meu tempo e minha energia a esse filme que é um sonho realizado e que, apesar ser uma ficção, é uma realidade onde eu e minha família nos reconhecemos em todo o tempo. Marcos Mion, por meio de nota oficial

A Disney, distribuidora do longa, enviou uma nota oficial à reportagem. "Estamos cientes da situação e acompanhando de perto. Reforçamos nosso compromisso com a transparência e o respeito a todos os envolvidos, preservando a integridade do projeto e das pessoas associadas a ele. Seguimos comprometidos com a divulgação do projeto, que reflete o esforço e a dedicação de uma grande equipe para com a sua produção e lançamento".