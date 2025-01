Em conversa com brothers, Maike alerta sobre telefone sem fio no BBB

Durante uma conversa no Quarto Fantástico, Maike conversou com Edilberto e Diogo Almeida sobre os cuidados do telefone sem fio dentro da casa mais vigiada do brasil, a do BBB 25.

O que aconteceu

O sister trouxa à tona um episódio envolvendo boatos entre Vitória Strada e Edilberto. O representante comercial explicou que Diego Hypolito interpretou uma situação de maneira equivocada.

Maike detalhou ao Edilberto o que o ginasta disse. "O Diego falou que você teria chamado a Vitória de VTzeira", frisou.

O dono do circo negou a acusação que teria sido feita por Diogo Hypólito. "Não foi isso que aconteceu', disse o circense para Maike.

Diogo Almeida, que também estava no quarto, disse que concorda com os perigos. Para os brothers, é algo que pode trazer confusões na casa.