Edilberto sobre possível eliminação no BBB 25: 'Brigar para não vazar'

As duplas Edilberto e Raissa e Marcelo e Arleane conversam com Diogo Almeida sobre a formação do primeiro Paredão da temporada do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A dupla circense já está na berlinda após ser escolhida pelos líderes Aline e Vinícius.

Edilberto disse. "Para mim não tem meio-termo, eu já estou lá. Então, é brigar para não vazar, não passar pela portinha. O que vier e possa ser lucrativo nesse sentido."

Já Marcelo disse que se ganhar a Prova do Anjo, vai escolher dar a imunidade para a dupla João Pedro e João Gabriel. "Se pegar o Anjo, A gente dá para os gêmeos, porque eles não podem ir."

Na conversa, o palhaço profissional ainda comentou sobre alguns comentários que teria ouvido na casa: "Em que instante eu fui agressivo da forma que me falaram? Eu não entendi ainda. Eu não fui tão ofensivo desse jeito."

