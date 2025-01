Dona Vilma reage ao receber cobra no Queridômetro do BBB: 'Sacanagem'

Colaboração para Splash, no Rio

No Queridômetro de hoje, Dona Vilma foi pega de surpresa ao receber o temido emoji de cobra. A sister, que divide a dupla com Diogo Almeida, não escondeu sua insatisfação com a avaliação. Além disso, ela também foi a participante que mais recebeu o emoji de planta.

O que aconteceu

Sentada no sofá da sala, Dona Vilma viu o resultado na TV e não deixou barato: "Cobra é sacanagem. Eu não dou cobra pra ninguém!", disparou ela, visivelmente irritada.

Minutos depois, ao passar pela sala, Dona Joselma notou o emoji recebido pela colega de confinamento e saiu em defesa. Com uma relação próxima a Dona Vilma, ela tomou as dores da amiga e demonstrou sua indignação: "É um absurdo! Tem gente que é planta e não leva planta!", desabafou, já após Dona Vilma ter deixado o ambiente.