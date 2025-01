Dieguinho: Maike e Gabriel só querem fama e precisam deixar o BBB urgente!

Maike e Gabriel são dois preguiçosos, não estão fazendo nada neste início de BBB 25 e precisam ser eliminados do reality show, opinou Dieguinho na edição do Splash Show desta sexta-feira (17).

Pra mim, o Maike e o Gabriel já podem ser os eliminados do BBB nessa primeira semana. E existe um motivo muito simples. Eles não fazem nada, a não ser ficar jogado pelos cantos da casa, deitados, ou então na área externa fumando, porque os dois fumam também.

Eles ficam fora das principais conversas da casa, são dois preguiçosos, tá? Não entregam nada. E tudo que falam, falam de maneira muito rasa. Parece que eles estão lá, literalmente, num hotel, descansando. Na TV, eles também mal aparecem nos VTs, que a gente vê de resumo do programa.

Eles não estão muito interessados de estarem ali. Passa muita sensação de que eles pensaram assim, a gente entrou no BBB, pronto. Isso é garantia agora que a gente vai ficar famoso, vai fazer publicidade e acabou.

São aqueles que querem surfar na onda de ficar como dois bonecos na vitrine da Globo aparecendo para todo Brasil na certeza de que vão ser famosos quando acabar o programa, vão para festas VIP e tal. Eles não tão interessados em ganhar o programa. Eu os vejo como pouco competitivos, e por mim já poderia facilmente ser a primeira dupla eliminada do programa.

Dieguinho

O apresentador do UOL completou suas explicações, citando os outros participantes que estão emparedados no BBB 25.

Já que Palhaço e Raissa estão no paredão, são muito bons, porque são personagens que estão dispostos a jogar, ela é muito emotiva e é meio chatinha, ele já é mais do game, fala e julga todo mundo sem qualquer tipo de medo, fala na cara também nessa discussão que teve com a Aline.

Então entre os dois, eu preferiria que os dois [Maike e Gabriel] fossem eliminados, mas para eles serem eliminados precisam cair no paredão.

Dieguinho

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas

Assista ao Splash Ahow na íntegra