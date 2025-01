Dieguinho: Daniele é importante no BBB 25 para desestabilizar o irmão

O ginasta Diego Hypolito, que entrou no BBB 25 junto de sua irmã, Daniele, tem sido um dos grandes destaques do reality. Eles, inclusive, estão na mira para ir para o primeiro Paredão do jogo. No Central Splash desta sexta-feira (17), Dieguinho defende a permanência da família no programa.

Para Dieguinho, o irmão Hypolito tem mostrado ter uma personalidade forte, e se incomodou com os emojis que recebeu no queridômetro. O atleta, inclusive, acredita que será indicado para a berlinda.

Eu nem vejo o Diego ainda como um vilão. Vejo ele como um cara meio inconveniente, meio aparecido demais. E ele fala, e não está nem aí. Por isso mesmo ele é essencial para esse jogo

Dantinhas

Dieguinho diz que Diego não esconde sua personalidade difícil, e tem potencial para ser vilão na temporada. "Ele sustenta o personagem na qual a gente quer que ele represente".

Ele é um cara que não sabe escutar. Ele só sabe falar. Nas conversas dele com a irmã, ela fala as coisas, entra em um ouvido, ou nem entra, e ele já está levando tudo o que ela falou para outro lado. É um cara difícil de conviver

Dieguinho

Isto posto, Dieguinho acredita que Daniele é um papel importante na narrativa vilanesca que Diego está construindo. Justamente porque, até agora, as principais discussões do atleta foram com a irmã.

Ela irrita o Diego. E o Diego irrita o restante da casa. Então alguém tem que desestabilizar o Diego Hypolito, e esse alguém é a Daniele

Dieguinho

