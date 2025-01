Do quarto para um apartamento: confira detalhes do apê do líder no BBB 25

Com a definição da primeira dupla de líderes do BBB 25, um novo cômodo foi inaugurado nesta edição: o apê do líder.

Detalhes do apê do líder

Se antes os vencedores das provas semanais recebiam um quarto repleto de mordomias, agora os líderes terão disponível um verdadeiro apartamento. O espaço está localizado no segundo andar da casa do reality show.

Com uma estrutura completa, o novo cômodo possibilita que o líder se isole completamente do restante da casa — caso queira. Isso porque o espaço conta com uma sala, quarto, banheiro particular e, até mesmo, uma cozinha completa!

BBB25: detalhes da cozinha do apê do líder Imagem: Reprodução/Globoplay

Desta forma, além da cozinha VIP, o líder poderá cozinhar no conforto de seu apartamento, longe dos outros participantes. O local conta até com um frigobar, decorado com imãs de fotos tiradas durante o confinamento da dupla vencedora. Para que os líderes possam matar a saudade, a decoração do ambiente ainda tem porta-retratos de familiares e amigos.

Assim como nos últimos anos, o apartamento também conta com o painel, no qual o líder pode observar as câmeras do restante da casa. Para planejar os próximos passos da liderança, também é disponibilizado um tabuleiro com bonecos que representam cada um dos participantes.