Desmontada, Pabllo Vittar beija muito em festa gay no Rio; assista ao vídeo

Pabllo Vittar, 31, foi vista beijando muito durante a festa gay Guapo, que aconteceu no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A cantora draq queen compareceu ao evento, que aconteceu na cidade maravilhosa, no início de janeiro. Um vídeo da festa mostra Pabllo "desmontada" e de costas beijando um rapaz.

Em outro momento, ela anda com seguranças, para na grande para atender um fã acaba dando um beijão nele. "A gente avistou a Pabllo lá nos maiores amassos com as gays. E como meu amigo é superfã dela, a gente foi falar com ela. E não é que a Caique safada deu um beijo na boca da Pabllo", disse a pessoa que fez o vídeo e postou nas redes sociais.