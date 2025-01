De dieta, Viih Tube mostra café da manhã fitness inspirado em Gracyanne

Viih Tube, 24, está focada na vida fitness.

O que aconteceu

Nesta sexta-feira (17), a influenciadora mostrou, em suas redes sociais, seu café da manhã. A primeira refeição do dia foi inspirada em Gracyanne Barbosa, 41, que está confinada no BBB 25 (Globo).

A ex-BBB está de dieta há um mês. Nos stories do Instagram, Viih contou precisar comer dois ovos todos os dias de manhã. "Bom dia, gente. Estou querendo entender como que se acostuma a comer ovo. Como Gracyanne come oito ovos de manhã?", iniciou ela.

Viih Tube, ainda, disse já ter comido ovos preparados de todas as maneiras possíveis. "Eu tô há um mês na dieta, todo dia de manhã tem que comer dois ovos, já experimentei de todos os formatos possíveis. Omelete, mexido, cozido. Pra ver se engana o cérebro. Enjoo muito rápido. Imagina oito pra dentro. E ela come com gosto. Admiro, saúde".