Davi Britto assume namoro com dentista: 'A vida é feita de amor'

Davi Brito, 22, está de namorada nova.

O que aconteceu

O campeão do BBB 24 (Globo) compartilhou cliques românticos nesta sexta-feira (17) em seu Instagram. Nas imagens, o ex-motorista de aplicativo aparece com a cirurgiã-dentista Adriana Paula. "Se a vida é feita de amor, eu resolvi que a partir de hoje eu vou amar ela com você", escreveu ele na legenda da publicação.

Os seguidores do influenciador, logo, comentaram o post. "Desejo toda a felicidade do mundo para vocês dois, sorte no amor Davi", escreveu uma; "O 'homi' está amando! Isso ai, Davi, viva mesmo, ame mesmo. E esqueça o resto", disse outra. "O calabreso tá amando, que lindo", se derreteu uma terceira.