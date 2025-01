Como Taylor Swift foi envolvida em briga de Justin Baldoni e Blake Lively?

Taylor Swift, 35, acabou tendo seu nome envolvido no processo milionário movido por Justin Baldon, 40.

O que aconteceu

O ator e diretor do filme 'É Assim que Acaba' move uma ação de US$ 400 contra Blake Lively, 37. O processo também envolve o marido de Blake, Ryan Reynolds, 48, a assessora de imprensa Leslie Sloane e sua empresa de relações-públicas.

De acordo com a Entertainment Weekly, uma mensagem de texto enviada pela atriz a Baldoni faz referência à Taylor. O conteúdo dizia que ela seria um de seus dragões e que a própria Blake seria Daenerys Targaryen, a "mãe dos dragões", da série 'Game of Thrones'.

O processo foi movido em nome do estúdio Wayfarer, de Baldoni, e Jamey Heath, seu diretor-executivo e produtor do filme. Entre as acusações constam difamação, extorsão civil e quebra de contrato.

A cantora, apesar de citada pelo primeiro nome, não consta como réu na ação. Porém, seu nome é mencionado inúmeras vezes por Blake, que usaria o prestígio e a plataforma da amiga para pressionar Baldoni na situação.

Os documentos judiciais apontam que Blake tentou alterar cenas cruciais de 'É Assim que Acaba', chamando Baldoni em sua casa para apresentar sugestões. "Horas depois, quando a reunião estava terminando, um amigo famoso e notoriamente próximo de Reynolds e Lively, entrou na sala e, da mesma forma, começou a elogiar a condução que ela deu para o roteiro".

Baldoni teria enviado uma mensagem de texto para Blake após o encontro, dizendo que estava trabalhando na mesma cena, elogiou a proatividade dela em trabalhar na produção e disse que teria achado as ideias dela boas, mesmo sem "Ryan e Taylor". Ele ainda teria agradecido a iniciativa de Blake.

Em um outro texto de Lively a Baldoni, a atriz faz referência ao marido e a outra pessoa, descrevendo-os como "Titãs Absolutos como escritores e contadores de histórias". "Eles também sabem que nem sempre sou tão boa em garantir que sou vista e aproveitada por medo de ameaçar egos ou medo de afetar o processo. Eles não dão a mínima para isso. E por causa disso, todos os ouvem com imenso respeito e entusiasmo. Então, acho que tenho que parar de me preocupar com as pessoas gostam de mim", disse Lively.

Em seguida, Blake faz uma comparação dela com a personagem de 'Game of Thrones' vivida por Emilia Clarke, 38. "Se você alguma vez assistir a Game of Thrones, você apreciará que eu sou Khaleesi e, como ela, eu tenho que ter alguns dragões".

Bladoni diz que esse trecho seria uma tentativa de intimidá-lo usando o prestígio do nome do marido e de Taylor Swift, com o objetivo de impor suas ideias para o filme. A batalha entre Justin Baldoni e Blake Lively ganha um novo capítulo após a atriz apresentar uma queixa ao Departamento de Direitos Civis da Califórnia no final do mês passado.

Ela acusa o ator e diretor de assédio sexual nas gravações e de ter orquestrado uma campanha contra ela. Baldoni também entrou com uma ação de difamação contra o New York Times, que divulgou, primeiro, as alegações de Lively.