Com bolsa de R$ 40 mil, Gabriely Miranda beija Endrick em estádio espanhol

Gabriely Miranda, 21, tietou o maridão, Endrick, 18, após ele marcar dois gols por seu time, o Real Madrid, no jogo contra o Celta da tarde desta quinta-feira (16).

O que aconteceu

A influenciadora digital postou uma galeria de fotos no Estádio Santiago Barnabéu, em Madrid, onde a partida ocorreu. "Obrigada, Senhor", escreveu ela - que aparece beijando o companheiro em algumas das imagens - na legenda do post.

Nos registros, Gabriely aparece usando uma bolsa da grife Louis Vuitton, avaliada em R$ 40 mil. Ela completou com o acessório o figurino estiloso, que combinava uma camiseta do Real Madrid ao estilo cropped com calça e sobretudo pretos.

Nos comentários do post, os fãs do casal vibraram com a sintonia entre eles. "Senhor, que beleza!", exclamou um seguidor de Miranda. "Amo vocês! Perfeitos!", concordou outro. "Que Jesus abençoe vocês sempre, grandemente", desejou um terceiro.