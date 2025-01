Billie Eilish e Lady Gaga estão em lista de estrelas para shows de ajuda após incêndios florestais

Por Lisa Richwine

LOS ANGELES (Reuters) - Os músicos Billie Eilish, Lady Gaga, Joni Mitchell e Jelly Roll subirão ao palco com outros grandes nomes em concertos para ajudar no socorro a incêndios florestais em Los Angeles neste mês, informaram os organizadores na quinta-feira.

Outras atrações para os eventos de arrecadação de fundos batizados de FireAid incluem Green Day, Gracie Abrams, Katy Perry, Red Hot Chili Peppers, Sting e Stevie Nicks. Dave Matthews e John Mayer se apresentarão juntos pela primeira vez.

Os shows estão programados para 30 de janeiro no Intuit Dome e no Kia Forum em Inglewood, nos arredores de Los Angeles. Eles serão exibidos ao vivo em locais AMC selecionados e transmitidos por Netflix, Max, Apple TV, Prime Video, Spotify, YouTube e outros. O áudio estará disponível através do iHeartRadio.

Partes de Los Angeles, a segunda maior cidade dos Estados Unidos e lar de muitos músicos, foram devastadas na semana passada por incêndios florestais que mataram pelo menos 25 pessoas.

Os doadores podem fazer contribuições para FireAid de todo o mundo. Os fundos serão destinados a ajuda de curto prazo e a esforços de longo prazo para evitar futuros desastres causados por incêndios, informaram os organizadores. O dinheiro será distribuído com a orientação da Fundação Annenberg.

Os custos da realização do show da FireAid serão cobertos pelo time de basquete Los Angeles Clippers, que joga no Intuit Dome, informaram os organizadores, acrescentando que outros artistas serão anunciados posteriormente.

