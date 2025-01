BBB 25: Sisters da Xepa oferecem seus ovos para Gracyanne: 'Como pão'

Na cozinha da Xepa, do BBB 25 (Globo), Daniele Hypolito e Raissa disseram que doam seus ovos para Gracyanne Barbosa

O que aconteceu

A musa fitness, que já revelou que come cerca de 40 ovos por dia, está recebendo doações dos outros participantes.

Daniele disse. "Pode ficar, tá? É um dia só. Vou lá e me alimento com um pãozinho, uma banana. Não me incomodo de deixar os ovos para você.É para você pegar"

Gracyanne respondeu. "Imagina, tenho dois, vou fazer com o flocão igual me ensinara. Fica tranquila."

Raissa comentou. "Estamos tranquilas aqui. Também não me incomodo."

Porém, a empresária ressaltou. "Relaxa gente, não vou morrer por causa disso."

A artista circense devolveu. "Amiga, o quanto você puder manter, você mantém, até o máximo. Se não conseguir, ai tentaremos ajudar de alguma outra forma."

