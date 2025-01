BBB 25: Raissa tem crise de choro após ser indicada ao Paredão

Aline e Vinícius venceram a primeira Prova do Líder do BBB 25 (Globo). Em sequência indicaram Raissa e Edilberto para o Paredão.

O que aconteceu

Após a dinâmica, Raissa foi para o Quarto Fantástico chorar. Seu pai então a consolou. "Não chora, não. Não precisa chorar, não, meu anjo."

Ela respondeu. "Pai, eu não queria. Eu não estou triste deles terem colocado a gente, eu estou triste de ser a primeira semana."

O palhaço profissional então disse. "A gente faz a nossa parte, mas é o povo que decide, entendeu? Se está escrito, se Deus quiser, é assim que funciona. É um jogo? É um jogo, mas é assim. É assim, é só um jogo."

O jogo só acaba quando ele termina, então, calma.

