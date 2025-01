BBB 25: Gracyanne propõe combinar votos para salvar Diego e Daniele

Gracyanne Barbosa e sua irmã, Giovanna, disseram que estão dispostas a combinar votos para salvar a dupla Diego e Daniele Hypolito do primeiro Paredão do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Raissa e Edilberto foram a primeira dupla escolhida para Paredão. Eles foram indicados pelos líderes Aline e Vinícius.

Já em conversa na madrugada desta sexta-feira (17), Gracyanne disse que pode combinar votos com os atletas olímpicos para ajudar a dupla.

Gracyanne disse. "É algo que eu até dizia que não faria, mas agora acho que devemos fazer. Não sei o que vocês acham."

Não quero que vocês vão para o Paredão. Se acham que vão ser indicados, podemos combinar de votar na mesma pessoa para livrar vocês.

