Baixinho e Cacá eram amantes? Bebê pode não ser filho biológico de Jão

Nos próximos capítulos da novela "Volta por Cima" (Globo), Violeta (Isabel Teixeira) descobre que Baixinho (Rodrigo García) e Cacá (Pri Helena) podem ter sido amantes.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Com muita saudade do filho que morreu, a vilã invade o celular que era de Baixinho. "Filho, onde você estiver, meu amor... Perdoa sua mãe por entrar na sua intimidade. Mas, eu tenho que me proteger de algum negócio que você possa ter feito sem que eu soubesse", diz sozinha.

Violeta fica muito emocionada ao mexer no telefone do filho. "Que saudade... Parece que já faz tanto tempo que a gente não se vê. Ao mesmo tempo, parece que foi ontem...", fala.

Ao olhar as fotos, a contraventora vê uma imagem de Baixinho e Cacá bem juntinhos. "O que é isso? O meu filho nessa intimidade toda com a Cacá?", questiona.

Depois disso, a mulher vai desconfiar que o bebê da capanga pode não ser filho biológico de Jão (Fabrício Boliveira). Violeta se apega a ideia de que a criança que Carla está esperando é seu neto e passa a proteger a gravidez de sua funcionária.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.