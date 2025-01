Maria Zilda busca trabalho na televisão após fratura na coluna

Maria Zilda, 73, quer voltar ao trabalho e já avisou que não está aposentada.

O que aconteceu

Em um vídeo recente que viralizou, a atriz manifestou o desejo de voltar a atuar. Porém, ela precisou ficar um tempo em repouso por conta de uma fratura na coluna.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, Maria Zilda expôs seu desejo de voltar ao trabalho. "Por isso ninguém me viu trabalhando e, agora, estou apenas dizendo que estou pronta, querendo trabalhar. Afinal, os autores, diretores e produtores de elenco não têm como adivinhar isso, podem achar que eu quis me aposentar, o que não é o caso. Não estou aposentada. Quero trabalhar fazendo séries, que adoro, e lógico, também quero voltar ao teatro, onde estreei profissionalmente em 1972 e ao cinema, onde iniciei em 1976".

A artista ainda conta que a fratura na coluna foi decorrente de um acidente doméstico. Apesar de saber sobre a falta de trabalho para os atores mais velhos, ela aponta a vantagem de ser experiente. "Com tranquilidade. No meu caso, os prós são muitos. Eu estou viva, lúcida, falando, andando, rindo, estou com saúde. Sem contar que a experiência de vida nos traz maturidade, a compreensão ao próximo, a compreensão da vida".