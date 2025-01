Anita toma atitude perigosa para proteger o filho em 'Garota do Momento'

No capítulo de sábado (18), da novela "Garota do Momento" (Globo), Anita (Maria Flor) toma uma atitude perigosa para proteger Edu (Caio Manhente).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Tudo começa com uma briga entre Edu e Nelson (Felipe Abib). "Eu estava justamente comentando com a minha mãe que o pai dela proibiu nosso namoro porque eu sou filho de um bandido", diz ele se referindo à proibição de seu namoro com Celeste (Débora Ozório).

Irritado, o ladrão parte para cima do filho. "Repete isso, moleque. Você tá achando que você vai me humilhar dentro da minha casa?", rebate.

Para proteger Edu, a mãe se mete no meio dos dois e ameaça o marido. "Se você encostar um dedo no meu filho, você vai se ver comigo, tá me entendendo? A culpa foi sua", grita a mulher.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.