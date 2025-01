Aline ganha apartamento de R$ 260 mil após vencer Prova do Líder no BBB 25

Após vencer a primeira Prova do Líder da temporada do BBB 25 (Globo), a dupla Vinícius e Aline foi surpreendida com a disputa de mais um prêmio.

O que aconteceu

Thiago Oliveira, apresentador dos flashes na #RedeBBB, explicou para a dupla que eles também estavam concorrendo a um apartamento em outra dinâmica. No Apê do Líder, havia duas casas em miniatura expostas em cima da mesa.

Segundo Thiago, cada participante tem direito a um apartamento por temporada.

Ele explicou. "Da próxima vez que essa mesma dupla ganhar a liderança, a outra pessoa da dupla vai ganhar diretamente o apartamento, sem sorteio."

Os participantes escolhem suas casas e, ao levantar o teto, um balão azul sai de dentro da maquete selecionada pela policial militar.

Aline venceu e ganhou um apartamento de R$ 260 mil.

Assista ao momento.

A Líder Aline ganhou um APARTAMENTOOO! 🎉 O apartamento foi sorteado entre os Líderes Vinícius e Aline 🌟 #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/riuAY6vMut -- Big Brother Brasil (@bbb) January 17, 2025

