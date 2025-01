Vitória conta que pediu permissão ao namorado para beijar amigo no BBB 25

Vitória Strada revelou para as colegas de confinamento que entrou no BBB 25 com um acordo com o namorado, o ator Daniel Rocha. Ela pode beijar Mateus, sua dupla no reality, mas "na amizade".

O que aconteceu

A atriz estava na cozinha do VIP na madrugada desta quinta-feira (16), quando sugeriu a Mateus fazer um lanche. Ele respondeu dizendo que estava pensando o mesmo, deixando Vitória animada.

Em resposta, ela disse: "Nossa, me dá um beijo na boca", em tom de brincadeira. Ela encena um beijo no amigo na frente de Gracyanne e Aline, que também estava na cozinha.

Depois da cena, Vitória explica o combinado que fez com Daniel, seu namorado, antes de entrar no programa. "Eu falei para o meu namorado assim: 'Eu posso dar um selinho no Mateus?' Aí ele me olhou: 'Tá, pode'", conta a sister.

Vitória, inclusive, explicou para as sisters que isso pode acontecer entre ela e o amigo. "Porque é a minha cara, em alguma festa, Mateus estar muito bêbado, e a gente...", diz, fazendo um sinal de beijo.

