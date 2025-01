'Diferente do Goku': Por que Vegeta de super saiyajin 3 choca fãs de 'DB'?

Finalmente acabou a espera! Vegeta atingiu a transformação de super saiyajin 3 em Dragon Ball. A saga "Dragon Ball Daima" acaba com o mistério de que o príncipe dos saiyajins não conseguia atingir a forma especial do rival Goku em episódio oficial do anime.

A transformação de Vegeta causou euforia e, ao mesmo tempo, um choque nos fãs do anime. Afinal, o formato do penteado é diferente do que foi apresentado por Goku na saga Majin Boo —e essa mudança mostra que a evolução da forma tem mais de um formato.

Qual é a diferença do visual? O que difere Goku e Vegeta? Splash conta para você o que tem movimentado o universo dos fãs de "Dragon Ball".

Quando acontece a transformação de Vegeta?

No episódio 12 de "Dragon Ball Daima", Vegeta toma a frente de Goku na luta contra Tamagami para conquistar a esfera do dragão do reino dos demônios. O príncipe dos saiyajins não demonstra ter ficado enfraquecido após ter sido transformado em criança e enfrenta o defensor da esfera do dragão em alto nível.

Sem paciência para o jogo duro do rival, Vegeta, simplesmente, decide mostrar que conseguia atingir a transformação de super saiyajin 3. Ele demonstra controle total da nova forma de combate e espanta até Goku — que sofreu para manter a transformação na luta contra Majin Boo.

Com frieza e estratégia, Vegeta acaba com o combate mesclando alta velocidade, golpes impiedosos, explosões de energia e a clássica arrogância por atingir a forma. Ele, inclusive, luta de braços cruzados em boa parte do confronto para mostrar que não superou seus limites à toa.

Vegeta se torna super saiyajin 3 em Dragon Ball Daima Imagem: Divulgação/Toei Animation

Qual é a diferença dos visuais de Vegeta e Goku em SS3?

A transformação de super saiyajin 3 traz mudanças significativas na face de Vegeta e Goku. Além de ganharem uma aparência séria e ameaçadora, os personagens de "Dragon Ball" têm o aumento visível dos músculos, sumiço das sobrancelhas, cabelos longos e brilho nas pupilas e ires dos olhos.

Dentre as características citadas, o cabelo longo é o grande chamariz da transformação por mudar completamente das versões 1 e 2 da forma super saiyajin. O ponto de discussão/choque é o formato e tamanho do penteado dos personagens.

Diferença de cabelo entre Goku e Vegeta como super saiyajin 3 surpreendeu fãs Imagem: Divulgação/Toei

Vegeta fica com o cabelo espetado para cima, tamanho médio e com movimentação, no máximo, até a cintura. Já as madeixas de Goku na icônica transformação ficam enormes e se alongam até os pés.

Tudo indica que a transformação super saiyajin 3 de Vegeta é a versão original criada por Akira Toriyama —que morreu em março de 2024. Os designers originais do autor trazem a evolução do super saiyajin 3 com as madeixas na cintura.

Design original entrega cabelo original do Super Saiyajin 3 Imagem: Divulgação

A transformação de Vegeta como super saiyajin 3 é considerada um presente aos fãs de "Dragon Ball". O príncipe dos saiyajins ganhando destaque significa a possibilidade de crescimento do personagem.

Por que a transformação de super saiyain 3 aparece pouco?

Vegeta nunca atingiu a transformação de super saiyain 3 em um episódio oficial de "Dragon Ball". A forma, inclusive, é pouco vista com Goku ao longo das temporadas do anime por, segundo explicado ao longo da saga Majin Boo, exigir muito consumo de energia.

Em geral, Vegeta e Goku costumam ir até a fase 2 da transformação no início dos combates e saltam para o super saiyain blue para continuidade dos confrontos. A implementação da transformação de Vegeta, inclusive, abre a possibilidade do super saiyain 3 voltar a ganhar destaque nas sequências futuras de "Dragon Ball".

"Dragon Ball Daima" é canônico?

"Dragon Ball Daima" é a última obra de Akira Toriyama, criador de "Dragon Ball Z", antes de sua morte. Ou seja, o anime é canônico (respeita a linha de tempo do projeto).

A linha do tempo, segundo os episódios de "Dragon Ball Daima", indicam que a temporada foi projetada como continuidade da era Majin Boo. Até o momento, a transformação do super saiyain blue não foi apresentada por Vegeta e Goku —como é visto na sequência do enredo com a batalha dos deuses.

O especial do anime foi criado por Akira em comemoração dos 40º aniversário da série "Dragon Ball" original. No Brasil, a saga é exibida semanalmente por Crunchyroll, Max e Netflix.