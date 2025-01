Quais novelas podem substituir 'Cabocla' na faixa especial da Globo?

A reprise de "Cabocla" (2004) chega ao fim no próximo mês, deixando a faixa especial de novelas da Globo livre para um próximo título da teledramaturgia. Com isso, Splash fez uma lista com as novelas mais cotadas para o horário.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

'Cordel Encantado'

Esse talvez seja o nome mais forte para ocupar o lugar de "Cabocla" na Globo. "Cordel Encantado" (2011) foi escrita por Duca Rachid e Thelma Guedes e conquistou muitos fãs com sua trama que mescla a fantasia inspirada nos reinos europeus com a realidade do sertão nordestino.

Classificado como inovador pelos críticos, o folhetim foi reexibido em 2019 no Vale a Pena Ver de Novo e, ainda assim, é aguardado novamente nas tardes da Globo, mas no horário mais cedo.

Bianca Bin e Cauã Reymond em 'Cordel Encantado' Imagem: Divulgação/Globo

'História de Amor'

Clássico de Manoel Carlos, exibido entre 1995 e 1996, é muito pedido pelo público que não tem TV a cabo ou streaming. Protagonizada por Regina Duarte, 77, e José Mayer, 75, dois atores que hoje estão avessos à Globo, "História de Amor", por incrível que pareça, pode ser uma boa escolha para a faixa vespertina por seu histórico de audiência razoável nas reprises.

Foi reexibida em 2014 no Vale a Pena Ver de Novo e entre 2023 e 2024 no Canal Viva. Carolina Ferraz, Carla Marins, Ângelo Paes Leme, Lília Cabral, Yara Cortes e Eva Wilma completam o elenco principal.

José Mayer e Regina Duarte em 'História de Amor' Imagem: Divulgação/Globo

'Anjo Mau'

Outra opção da teledramaturgia antiga que é aclamada pelo telespectador e requisitada para uma reprise na Globo. Protagonizado por Glória Pires, 61, "Anjo Mau" (1997) é um remake de Cassiano Gabus Mendes, adaptado por Maria Adelaide Amaral.

Com história envolvente e um elenco de estrelas, a trama costuma atrair excelentes números em suas reprises. No Vale a Pena Ver de Novo foi exibida em 2003 e 2016. Já no Canal Viva foi transmitida entre 2013 e 2014.

Gloria Pires como Nice em "Anjo Mau" (1997) Imagem: Reprodução/TV Globo

Outras fortes candidatas

Há também outras produções com apelo para voltar à TV aberta no horário que hoje é ocupado por "Cabocla". Alguns exemplos relevantes —em sua maioria, de época— são: "Escrito nas Estrelas" (2010), "Orgulho e Paixão" (2018), "Além do Tempo" (2015) e "O Profeta" (2006).