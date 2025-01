Starship explode após lançamento e faz aviões mudarem rota

O foguete SpaceX Starship se desintegrou no espaço minutos após ser lançado do Texas (EUA) nesta quinta-feira (16). Aviões que passariam sobre o Golfo do México tiveram de desviar suas rotas para evitar os destroços.

O que aconteceu

Protótipo de nave espacial da SpaceX falhou logo após o lançamento. A falha interrompeu uma missão de teste que deveria incluir uma tentativa de lançamento de satélites. O estágio superior da Starship, 2 metros mais alto do que as versões anteriores, se separou do propulsor Super Heavy com quase quatro minutos de voo, conforme planejado. Porém, minutos depois, o gerente de comunicações da SpaceX, Dan Huot, informou em uma transmissão ao vivo que as equipes da missão haviam perdido contato com a nave.

Dezenas de voos comerciais foram desviados para outros aeroportos ou sofreram alterações de rota para evitar possíveis destroços, de acordo com o site de rastreamento de voos FlightRadar24. As partidas dos aeroportos de Miami e Fort Lauderdale, na Flórida, também sofreram atrasos de cerca de 45 minutos. A FAA (Administração Federal de Aviação), que regulamenta as atividades de lançamento privado, disse que desacelerou e desviou brevemente os aviões ao redor da área onde os detritos espaciais estavam caindo, mas as operações já estão normalizadas.

A FAA fecha regularmente o espaço aéreo para lançamentos espaciais e reentradas. Mas pode criar uma "área de resposta a detritos" para impedir a entrada de aeronaves em caso de falhas.

O CEO da SpaceX, Elon Musk, postou um vídeo no X mostrando o campo de destroços. "O sucesso é incerto, mas o entretenimento é garantido!", comentou. O fracasso ocorreu um dia após a Blue Origin, do fundador da Amazon, Jeff Bezos, lançar com sucesso seu foguete New Glenn em órbita pela primeira vez.

O sistema Starship da SpaceX tem cerca de 37 andares de altura. Ele decolou das instalações de lançamento da empresa em Boca Chica, Texas, às 17h38 (horário local), na sétima missão de teste da empresa e no primeiro teste desse tipo este ano.

Vídeo mostra bolas de luz laranja cruzando o céu da capital haitiana, Porto Príncipe, deixando rastros de fumaça para trás. "Perdemos todas as comunicações com a nave —isso essencialmente nos diz que tivemos uma anomalia no estágio superior", disse Dan Huot, gerente de comunicações da SpaceX, confirmando minutos depois que a nave estava perdida.

Enquanto isso, o propulsor Super Heavy retornou à plataforma de lançamento cerca de sete minutos após a decolagem, conforme planejado. O propulsor desacelerou sua descida do espaço ao religar seus motores Raptor enquanto se enganchava em braços mecânicos gigantes fixados a uma torre de lançamento. O sucesso do pouso foi o segundo da SpaceX em três tentativas.

*Com informações da Reuters