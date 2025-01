Show de Quarta: Por que BBB 25 não teve festa após show de Anitta

Os fãs do BBB 25 (Globo) ficaram confusos após o fim do Show de Quarta, comandado por Anitta na quarta-feira (15). O motivo: a ausência da tradicional festa de quarta-feira.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Anitta comandou o primeiro Show de Quarta, uma nova dinâmica da primeira fase do jogo. Ao invés da tradicional festa de quarta-feira, os brothers receberão um show de um artista e um convidado seu.

Nos últimos anos do reality, as noites de quartas-feiras eram preenchidas pela festa do líder. O evento era responsável por encerrar a semana de liderança, com uma festa temática escolhida pelo participante vitorioso.

No BBB 25, o 'show de quarta' entrará no lugar do evento — pelo menos por enquanto. O público - e também os participantes - esperaram a tradicional festa de quarta-feira após o show de Anitta, o que não aconteceu.

A festa do líder retornará ao cronograma apenas na segunda fase do jogo, quando as duplas serão separadas. Já as festas que acontecem às sextas ou aos sábados se manterão no mesmo formato de sempre.

A primeira grande festa do BBB 25 acontecerá na sexta-feira (17).