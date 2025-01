Série de sucesso e críticas à Hollywood: os trabalhos de David Lynch

David Lynch morreu aos 78 anos e deixou um legado na história do cinema. Conhecido por seus filmes tidos como "confusos", ele se tornou um ícone quando o assunto são produções cults ou difíceis de se entender.

Tachado de "diretor diferentão", Lynch entregava filmes que, a primeira vista, pareciam não fazer sentido, mas encantavam o público.

David Lynch morreu aos 78 anos Imagem: Getty Images

"Twin Peaks"

Série de drama e mistério criada por Mark Frost e David Lynch estreou na ABC em 8 de abril de 1990 e durou duas temporadas até seu cancelamento em 1991. Em 2017, voltou para uma terceira temporada.

Ambientada na cidade fictícia de Twin Peaks, a série segue uma investigação liderada pelo agente especial do FBI Dale Cooper (Kyle MacLachlan) sobre o assassinato da adolescente local Laura Palmer (Sheryl Lee). Com características de ficção policial, tom estranho, elementos sobrenaturais e retrato exagerado e melodramático de personagens excêntricos, a série foi um sucesso.

Como grande parte do trabalho de Lynch, "Twin Peaks" se destaca pelo surrealismo, cinematografia distinta e humor excêntrico. No Brasil, "Twin Peaks" não está disponível em streaming.

Trilogia de Hollywood

A trilogia de Hollywood de David Lynch é uma série de filmes que não são oficiais, mas que se destacam pela sua ambientação em Los Angeles e pela sua crítica à indústria cinematográfica. Apesar de não serem cronologicamente ordenados, estes filmes são conhecidos como uma trilogia por partilharem a essência do universo Lynchiano, além do uso da metalinguagem.

"Estrada Perdida" (1997)

Fred Madison (Bill Pullman) é acusado, sob misteriosas circunstâncias, de matar sua esposa Renee (Patricia Arquette). Ele logo se vê transformado em outro homem, Pete Dayton (Balthazar Getty), possuindo uma vida completamente diferente. Quando Pete é solto no seu corpo e na sua mente, as coisas ficam cada vez mais misteriosas e intrigantes.

Disponível no Telecine e no Reserva Imovision.

"Cidade dos Sonhos" (2001)

Mulholland Drive é uma estrada que atravessa a região serrana a Oeste de Hollywood. Nessa estrada, um acidente de carro faz com que uma jovem mulher perca completamente a memória, acabando por se refugiar na casa onde vive Betty, outra jovem que foi para a cidade a fim de tentar singrar no mundo do cinema.

Ali, ela identifica-se como Rita, mas assume não saber se é realmente esse o seu nome. Juntas, vão tentar descobrir a verdade acerca de Rita, numa história de amor, ciúme, sucesso e fracasso, onde tudo é silêncio, sonho e ilusão. Nada — realmente nada — é o que parece ser.

Disponível para aluguel na loja da Apple.

"Império dos Sonhos" (2006)

Protagonizado por Laura Dern —atriz com quem Lynch trabalhou por diversas vezes, "Império dos Sonhos", o longa foi lançado em 2006. Este título encerrou a trilogia de Hollywood de Lynch.

O filme acompanha a atriz Nicki Grace, que conseguiu um novo papel cobiçado, mas quando se apaixona pelo colega, ela percebe que sua vida está começando a imitar o filme que está fazendo. Nicki descobre que o filme é um remake de uma produção polonesa que nunca foi acabada devido a uma tragédia indescritível.

"Império dos Sonhos" não está disponível para ser assistido online no Brasil.