Shape Stallone, violência e sem ator autista: o que está por trás de 'MMA'

O filme "MMA - Meu Melhor Amigo", protagonizado por Marcos Mion, conta a história de Max Machadada, um lutador em fim de carreira, que descobre ser pai de Bruno, um menino autista de 8 anos. A produção teve o apresentador musculoso ao estilo Silvester Stallone e preocupação na escolha do ator mirim, que acabou sendo alguém fora do espectro autista.

O escolhido para protagonizar o filme ao lado de Mion foi Guilherme Tavares ("A Caverna Encantada"), de 12 anos. Em entrevista para Splash, o diretor José Alvarenga Jr. ("Os Normais"), explica o porquê da decisão de seguir com um ator sem a condição. "Esse debate foi muito presente. Inclusive, nos primeiros testes, a gente teve alguns atores que estavam no espectro autista", diz.

No entanto, o ambiente das gravações de "MMA - Meu Melhor Amigo" não eram adequados para que uma pessoa que tivesse o nível do transtorno requerido para o personagem. "Este filme é muito barulhento, e se passa, basicamente, em uma academia e em um estádio de luta."

Guilherme Tavares e Antonio Fagundes durante gravação de 'MMA' Imagem: Divulgação/ Disney

A gente tinha dificuldade de ter um ator autista com esse nível sensorial. Seria muito difícil tocar no dia a dia de um set de filmagem. José Alvarenga Jr.

Denominado Transtorno do Espectro Autista (TEA), o autismo é um distúrbio multifatorial, que engloba diferentes graus —leve, moderado e severo. Em "MMA", Bruno tem o distúrbio severo.

De alta complexidade, a condição do autismo ainda gera muitos questionamentos, tanto entre os especialistas quanto em quem convive com autistas. É o caso de Marcos Mion, pai de Romeo Mion, 19, que possui o transtorno.

Marcos Mion e o filho, Romeo Mion Imagem: Reprodução/Instagram @marcosmion

Durante o longa, Bruno apresenta crises e, segundo Mion, não seria certo colocar um ator autista nesta posição. "Como a gente faria isso com uma criança autista real? Induzir uma crise para filmar? Fica violento."

Para que a atuação de Guilherme Tavares fosse convincente, a produção contou com pessoas autistas que ajudavam durante as filmagens, além da presença de Marcos Mion, tido como "coach espiritual" pelo diretor quando o assunto era lidar com o transtorno.

A exibição de "MMA" contará com sessões azuis, ou seja, adaptadas para autistas. Elas contam com sons mais baixos e a luz acessa, para que as pessoas com distúrbio sensorial se sintam mais confortáveis durante todo o filme.

Para mim, como pai de autista e ativista da causa, é muito importante que a gente fizesse um filme fidedigno. Era muito importante que tivessemos pessoas autistas no set para validar tudo o que estávamos fazendo. E é muito importante que esse filme chegue até a comunidade autista também. Então, essas sessões adaptadas são muito importantes. Marcos Mion

O envolvimento do protagonista na causa de pessoas com autismo não é novo. Em 2020, por exemplo, foi sancionada a Lei Romeo Mion, que criou a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. A referida carteira é gratuita e garante prioridade nas áreas de saúde, educação e assistência social. Segundo o IBGE, o Brasil tem cerca de 2 milhões de pessoas autistas, correspondendo a 1% da população.

Mion vive Max Machadada, lutador de MMA Imagem: Divulgação/ Divulgação

Tenho uma visão importante sobre o meu envolvimento no autismo, e ele já foi para várias vertentes diferentes. Conseguiu, algum tempo atrás, que fosse sancionada a lei Romeo Mion, que beneficia milhões de pessoas, e é um grande legado. Marcos Mion

No entanto, Mion diz acreditar que política e assuntos médicos não são seu forte e, por isso, levou o assunto para a esfera do entretenimento. "Onde consigo colocar o autismo, eu coloco, e é praticamente em todos os lugares que consigo alcançar. Levar esse tema para o cinema é algo que eu conseguia fazer."

Como protagonista, ele não queria que "MMA" fosse um "filme dramático, documental e tenso", ou que mostrasse "o quão difícil é conviver ou fazer parte do espectro autista". "Existem filmes muito importantes e necessários com essa visão, mas vivo no ramo do entretenimento e da esperança, é isso que eu mais gosto de fazer."

Marcos Mion protagoniza 'MMA - Meu Melhor Amigo' Imagem: Divulgação/ Disney

Shape

Além da temática, "MMA" chama a atenção por ter Marcos Mion no "shape", aos 45 anos. A inspiração do ator para deixar o corpo musculoso foi Sylvester Stallone em "Rocky 4". "Tenho que honrar o Rocky Balboa!", brinca Mion.

O resultado agradou bastante o apresentador do Caldeirão com Mion (Globo), que zerou a porcentagem de gordura corporal. "É importante falar que quando filmamos, eu tinha 44 anos, e não era mais um 'passeio no parque'. Não é mais como quando eu tinha 30, que era muito mais simples. E fiquei com medo de não conseguir."

Plágio

Em outubro de 2020, a cineasta Camila Rizzo entrou com um processo contra o apresentador Marcos Mion e a produtora Formata. Ela alega que o filme "MMA - Meu Melhor Amigo" plagiou o curta "Headway" e pediu indenização por danos materiais e morais, retratação pública e proibição do uso de elementos de sua obra.

Procurada por Splash, a Disney —distribuidora do longa— disse que Marcos Mion e José Alvarenga Jr. não se pronunciariam sobre o assunto durante entrevista e enviou uma nota oficial à reportagem.